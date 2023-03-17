Sanatçı Esra Soydan 'Yolda' sergisini, 'Parıltı Derneği' yararına yaptığı etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.
Giriş: 17 Mart 2023 Cuma
BERRİN ZORLU
LEYLA ALATON
ESRA SOYDAN
NEŞE-EROL GÖNÜL
ASUMAN TOKGÖZ
ROBEN, REYHAN İPEKEL
FÜSUN KURAN
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
RİMA-MURAT KOLBAŞI
GENEL
GENEL
Parıltı Derneği sanatseverlerle buluştu!
Sanatçı Esra Soydan 'Yolda' sergisini, 'Parıltı Derneği' yararına yaptığı etkinlikte sanatseverlerle buluşturdu.
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