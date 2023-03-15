Geçen sene iş insanı Bader Shammas ile evlenen ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, bebek beklediklerini duyurdu.
Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba
LINDSAY LOHAN-BADER SHAMMAS
LINDSAY LOHAN-BADER SHAMMAS
LINDSAY LOHAN
LINDSAY LOHAN
LINDSAY LOHAN
LINDSAY LOHAN
LINDSAY LOHAN
Lindsay Lohan'dan bebek haberi!
Geçen sene iş insanı Bader Shammas ile evlenen ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, bebek beklediklerini duyurdu.
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