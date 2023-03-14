Oğlu için yarıştı!

Profesyonel binici genç iş insanı Kaan Demirağ'ı yarışlarda küçük oğlu Cem yalnız bırakmadı. Eşini izlemeye giden Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 14 Mart 2023 Salı

KAAN DEMİRAĞ

KAAN-CEM DEMİRAĞ

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

Oğlu için yarıştı!

Profesyonel binici genç iş insanı Kaan Demirağ'ı yarışlarda küçük oğlu Cem yalnız bırakmadı. Eşini izlemeye giden Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oğlu için yarıştı!

Profesyonel binici genç iş insanı Kaan Demirağ'ı yarışlarda küçük oğlu Cem yalnız bırakmadı. Eşini izlemeye giden Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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