Profesyonel binici genç iş insanı Kaan Demirağ'ı yarışlarda küçük oğlu Cem yalnız bırakmadı. Eşini izlemeye giden Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 14 Mart 2023 Salı
KAAN DEMİRAĞ
KAAN-CEM DEMİRAĞ
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
Oğlu için yarıştı!
Profesyonel binici genç iş insanı Kaan Demirağ'ı yarışlarda küçük oğlu Cem yalnız bırakmadı. Eşini izlemeye giden Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ve oğlunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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