Aslı - Metin Şen çifti, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.
Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi
ASLI GÜMÜŞEL İLE METİN ŞEN, 23 YILIN ARDINDAN BUGÜN TEK CELSEDE BOŞANDI
ASLI GÜMÜŞEL İLE METİN ŞEN ÇİFTİNİN 23 YILLIK EVLİLİKLERİNDEN İKİ OĞULLARI VAR...
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI ŞEN - METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN
23 yıllık evlilik bitti...
Aslı - Metin Şen çifti, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.
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