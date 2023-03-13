23 yıllık evlilik bitti...

Aslı - Metin Şen çifti, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi

ASLI GÜMÜŞEL İLE  METİN ŞEN, 23 YILIN ARDINDAN BUGÜN TEK CELSEDE BOŞANDI

ASLI GÜMÜŞEL İLE METİN ŞEN ÇİFTİNİN 23 YILLIK EVLİLİKLERİNDEN İKİ OĞULLARI VAR...

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

ASLI ŞEN - METİN ŞEN

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

 

 

ASLI GÜMÜŞEL METİN ŞEN

 

23 yıllık evlilik bitti...

Aslı - Metin Şen çifti, 23 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü çift, boşandıklarını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

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