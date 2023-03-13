Geçtiğimiz aylarda bir kanal açıp videolar çekmeye başlayan Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy son olarak birlikte akrepli şeker yedikleri videolarıyla dikkat çektiler.
Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
Toplusoylar 'akrepli' şeker yedi!
Geçtiğimiz aylarda bir kanal açıp videolar çekmeye başlayan Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy son olarak birlikte akrepli şeker yedikleri videolarıyla dikkat çektiler.
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