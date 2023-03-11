Sabancılar yemeğe çıktı!

NAZLI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
Bebek beklediklerini duyuran Hacı-Nazlı Sabancı çifti Etiler'deki bir mekanda objektiflere yansıdılar.
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
Melisa Von Faber Castell
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
İş insanı İbrahim Bitargil'in eşi Maya Portakal Bitargil, Arsuz'da çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
İş insanı Kaan Sert eşi Nazlı Sert ile birlikte Fethiye'ye gitti.
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