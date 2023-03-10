Birkaç ay önce anne olan iş insanı Murat Özyeğin'in eşi Yasemin Özyeğin, Boğaz'da bebeğiyle ilk kez objektiflere yansıdı.
Giriş: 10 Mart 2023 Cuma
YASEMİN ÖZYEĞİN
YASEMİN ÖZYEĞİN
YASEMİN ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
MURAT ÖZYEĞİN
Bebeğiyle yürüyüşe çıktı!
Birkaç ay önce anne olan iş insanı Murat Özyeğin'in eşi Yasemin Özyeğin, Boğaz'da bebeğiyle ilk kez objektiflere yansıdı.
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