Afetzedeler için sahada!

Afetzedeler için yardım toplamaya devam eden genç iş insanı Melisa Tapan, ekibiyle hız kesmeden çalışıyor.

Giriş: 09 Mart 2023 Perşembe

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

GENEL

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Afetzedeler için sahada!

Afetzedeler için yardım toplamaya devam eden genç iş insanı Melisa Tapan, ekibiyle hız kesmeden çalışıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell
Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Afetzedeler için sahada!

Afetzedeler için yardım toplamaya devam eden genç iş insanı Melisa Tapan, ekibiyle hız kesmeden çalışıyor.

Sabancılar'dan 'bebekli' poz!

Geçtiğimiz hafta bebek müjdesi veren iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı ilk bebeklerini beklediklerini yayınladıkları kareyle gösterdiler.

Depremzedelerle buluştu!

Öznur Yakın Kahramanmaraş'a giderek depremzedelerle bir araya gelerek yardım götürdü.
Yardım destekli açılış!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

Sabancı: 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde'

Perakende, sağlık, turizm ve e-ticaret sektörlerindeki çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam eden iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan; 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde' dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.