Afetzedeler için yardım toplamaya devam eden genç iş insanı Melisa Tapan, ekibiyle hız kesmeden çalışıyor.
Giriş: 09 Mart 2023 Perşembe
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
GENEL
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Afetzedeler için sahada!
Afetzedeler için yardım toplamaya devam eden genç iş insanı Melisa Tapan, ekibiyle hız kesmeden çalışıyor.
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