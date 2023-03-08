Depremzedelerle buluştu!

Sabancı: 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde'

Perakende, sağlık, turizm ve e-ticaret sektörlerindeki çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam eden iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan; 'Türk kadını ekonominin ve sosyal hayatın içinde' dedi.