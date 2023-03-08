Öznur Yakın Kahramanmaraş'a giderek depremzedelerle bir araya gelerek yardım götürdü.
Giriş: 08 Mart 2023 Çarşamba
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN
Depremzedelerle buluştu!
Öznur Yakın Kahramanmaraş'a giderek depremzedelerle bir araya gelerek yardım götürdü.
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