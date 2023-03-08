İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.
Giriş: 08 Mart 2023 Çarşamba
PERVİN ERSOY
BİLGE KURU
ARZU KUNT
ALTIN MİRMİR
FİLİZ DUMAN, PERVİN ERSOY
HÜLYA ŞENDİR, EVRİM DOĞAN
Yardım destekli açılış!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.
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