Yardım destekli açılış!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 08 Mart 2023 Çarşamba

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU

ARZU KUNT

ALTIN MİRMİR

FİLİZ DUMAN, PERVİN ERSOY

HÜLYA ŞENDİR, EVRİM DOĞAN

Yardım destekli açılış!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

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Yardım destekli açılış!

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