Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı.
Giriş: 07 Mart 2023 Salı
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
GENEL
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
Orakçıoğlu'ndan eğitime destek!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı.
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