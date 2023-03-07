Orakçıoğlu'ndan eğitime destek!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı.

Giriş: 07 Mart 2023 Salı

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

GENEL

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

Orakçıoğlu'ndan eğitime destek!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı.

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Orakçıoğlu'ndan eğitime destek!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, depremzede çocuklara eğitim desteği için yardım kampanyası başlattı.
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