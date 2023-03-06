Bebek'te sohbet...

ARZU KOMİLİ-SİNAN BAŞTAŞ
Hafta sonunu Bebek'te değerlendiren Arzu Komili-Sinan Baştaş çifti Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdılar.
Melisa Von Faber Castell
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Aslışah Alkoçlar
Nevbahar Koç
Aylin Tahincioğlu
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.
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