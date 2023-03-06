Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi" dedi.
Giriş: 06 Mart 2023 Pazartesi
BRUCE WILLIS, DEMI MOORE
BRUCE WILLIS, DEMI MOORE
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
BRUCE WILLIS
DEMI MOORE
DEMI MOORE
DEMI MOORE
"Bruce Willis'in hastalığı ilerledi"
Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi" dedi.
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