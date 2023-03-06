"Bruce Willis'in hastalığı ilerledi"

Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi" dedi.

Giriş: 06 Mart 2023 Pazartesi

BRUCE WILLIS, DEMI MOORE

BRUCE WILLIS, DEMI MOORE

BRUCE WILLIS

BRUCE WILLIS

BRUCE WILLIS

BRUCE WILLIS

DEMI MOORE

DEMI MOORE

DEMI MOORE

"Bruce Willis'in hastalığı ilerledi"

Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell
Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Paris'te aşk başkadır!

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.
Bebek'te sohbet...

Hafta sonunu Bebek'te değerlendiren Arzu Komili-Sinan Baştaş çifti Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.