Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, depremzede çocuklara destek olmak için 'Yaratan ve ilham veren kadınlar' projesine dahil oldu.
Giriş: 06 Mart 2023 Pazartesi
LEYLA ALATON
GENEL
GENEL
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Çocuklar için özel proje!
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, depremzede çocuklara destek olmak için 'Yaratan ve ilham veren kadınlar' projesine dahil oldu.
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