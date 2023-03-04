Romantik kutlama!

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ'ın doum gününü romantik karelerle kutladı.
Melisa Von Faber Castell
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Aslışah Alkoçlar
Nevbahar Koç
Aylin Tahincioğlu
İş insanları Mehmet ve Cengiz Erdem'in babaları Mehmet Erdem, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.