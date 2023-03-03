İş insanı Levent Kızıl ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti sabahın erken saatlerinde Bebek'te yürüyüş yaptılar.
Giriş: 03 Mart 2023 Cuma
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
Bebek’te sabah yürüyüşü...
İş insanı Levent Kızıl ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti sabahın erken saatlerinde Bebek'te yürüyüş yaptılar.
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