Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

Giriş: 02 Mart 2023 Perşembe

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

GENEL

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

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Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...

Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.

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