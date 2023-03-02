Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.
Giriş: 02 Mart 2023 Perşembe
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı, depremzede çocuklarla birlikte...
Pınar Sabancı, depremin merkezi Kahramanmaraş'a giderek çocukların yaralarının sarılmasına destek oldu.
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