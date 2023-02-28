SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 28 Şubat 2023 Salı

BRENDAN FRASER

JESSICA CHASTAIN

ZENDAYA

MICHELLE YEOH

KE HUY QUAN

GENEL

GENEL

SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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