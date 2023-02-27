Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gourmet Cuisine'yi okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Özel tariflere imza günü!
Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gourmet Cuisine'yi okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
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