Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi
Şen'den yerel üreticilere destek!
Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.