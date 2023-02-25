Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.

Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi
Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.

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