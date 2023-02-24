Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma
GÜLSÜM GÜRAL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ, GÜLSÜM GÜRAL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
GENEL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
Çocuklara özel ziyaret!
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
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