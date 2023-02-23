Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
“Hepimiz perişan olduk”
Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek "Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz" dedi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.