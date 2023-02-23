Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe
PINAR SABANCI
GENEL
GENEL
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
"Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
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