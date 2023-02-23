"Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.

Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe

PINAR SABANCI

GENEL

GENEL

GENEL

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

"Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.

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