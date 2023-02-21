İş dünyasının tanınmış simalarından Raif Dinçkök ve Erol Gönül AVM'de objektiflere yansıdılar.
Giriş: 21 Şubat 2023 Salı
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
EROL GÖNÜL
EROL GÖNÜL
EROL GÖNÜL
AVM'de dolaştılar...
İş dünyasının tanınmış simalarından Raif Dinçkök ve Erol Gönül AVM'de objektiflere yansıdılar.
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