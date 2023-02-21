Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.
Giriş: 21 Şubat 2023 Salı
GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ
Elhadefler'den sevindiren haber!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.