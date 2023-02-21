Elhadefler'den sevindiren haber!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

Giriş: 21 Şubat 2023 Salı

GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

EDİZ ELHADEF-GABRIELA PALATCHİ

Elhadefler'den sevindiren haber!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi, anne baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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