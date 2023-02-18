İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.
Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi
GENEL
GENEL
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
BERNA ÇEBİ
Epos 7'den depremzedelere burs!
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.
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