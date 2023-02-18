Epos 7'den depremzedelere burs!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.

Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi

GENEL

GENEL

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

BERNA ÇEBİ

Epos 7'den depremzedelere burs!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.

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Epos 7'den depremzedelere burs!

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleri depremzede öğrencilere burs sağlayacak.
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