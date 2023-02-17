Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
PRIYANKA CHOPRA
"İnsanların acıları dinmiyor"
Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
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