"İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

PRIYANKA CHOPRA

"İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

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"İnsanların acıları dinmiyor"

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
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