Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Genç iş insanı Melisa Tapan gibi birçok iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları depremzedelere yardım etmeye devam ediyorlar.
Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma
GENEL
GENEL
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Tapan'dan dayanışma çağrısı!
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Genç iş insanı Melisa Tapan gibi birçok iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları depremzedelere yardım etmeye devam ediyorlar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.