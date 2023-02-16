İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.
Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
KRAL CHARLES
Kral Charles yardım gönüllüleriyle buluştu!
İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.
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