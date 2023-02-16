İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.
Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe
ELİF DÜRÜST
GENEL
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Afetzedelere sanatçılarla destek!
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.
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