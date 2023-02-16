Afetzedelere sanatçılarla destek!

"Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz"

Genç iş insanı Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının satışlarından gelen gelirin yüzde 50'sini depremzedelere ayıracağını, "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz" mesajını vererek duyurdu.