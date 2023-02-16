Afetzedelere sanatçılarla destek!

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.

Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe

ELİF DÜRÜST

GENEL

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Afetzedelere sanatçılarla destek!

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Kral Charles yardım gönüllüleriyle buluştu!

İngiltere Kralı 3. Charles, Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllülere ziyarette bulundu.
"Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz"

Genç iş insanı Ayşe Boyner kurucusu olduğu markasının satışlarından gelen gelirin yüzde 50'sini depremzedelere ayıracağını, "Birlik ve sevgi ile çok kuvvetliyiz" mesajını vererek duyurdu.
Afetzedelere sanatçılarla destek!

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, depremzedeler için özel bir yayın yaparak sanatçılardan destek topladı.
Alkoçlar yardıma koştu!

İş insanı Ender Alkoçlar, depremden etkilenen Malatya halkı için bölgeye giderek yardımda bulundu.
Madonna'dan yardım çağrısı!

Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.