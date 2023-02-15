İş insanı Ender Alkoçlar, depremden etkilenen Malatya halkı için bölgeye giderek yardımda bulundu.
Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba
ENDER ALKOÇLAR
GENEL
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
Alkoçlar yardıma koştu!
İş insanı Ender Alkoçlar, depremden etkilenen Malatya halkı için bölgeye giderek yardımda bulundu.
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