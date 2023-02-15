Madonna'dan yardım çağrısı!

Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba

GENEL

GENEL

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

MADONNA

Madonna'dan yardım çağrısı!

Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

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