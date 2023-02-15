Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.
Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba
GENEL
GENEL
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna'dan yardım çağrısı!
Madonna, 10 ili de vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ni de etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.
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