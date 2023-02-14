Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu
Giriş: 14 Şubat 2023 Salı
RIKY MARTIN
RIKY MARTIN
RIKY MARTIN
RIKY MARTIN
RIKY MARTIN
GENEL
GENEL
GENEL
"Gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor"
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu
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