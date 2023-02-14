Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes'in 198. saatte enkazdan çıkarıldığı mucize görüntüleri paylaştı.
Giriş: 14 Şubat 2023 Salı
GENEL
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
198. saatteki mucizeyi paylaştı!
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes'in 198. saatte enkazdan çıkarıldığı mucize görüntüleri paylaştı.
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