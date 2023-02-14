James depremzedeler için bağış toplayacak!

Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Giriş: 14 Şubat 2023 Salı

LILY JAMES

LILY JAMES

LILY JAMES

LILY JAMES

LILY JAMES

LILY JAMES

LILY JAMES

James depremzedeler için bağış toplayacak!

Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

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James depremzedeler için bağış toplayacak!

Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

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