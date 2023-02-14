Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Giriş: 14 Şubat 2023 Salı
LILY JAMES
LILY JAMES
LILY JAMES
LILY JAMES
LILY JAMES
LILY JAMES
LILY JAMES
James depremzedeler için bağış toplayacak!
Dünyaca ünlü oyuncu Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
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