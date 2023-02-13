Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı.
Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi
GENEL
GENEL
GENEL
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı'dan yardım eli!
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Kahramanmaraşta yaşanan deprem felaketinde mağdur olan depremzedelere yardım eli uzattı.
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