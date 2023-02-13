Sabancı'dan yardım eli!

"Kalbim Türkiye halkıyla birlikte"

Angelina Jolie, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için harekete geçti. Jolie, depremzedeler için bağış çağrısında bulunarak "Kalbim Türkiye halkıyla birlikte" dedi.