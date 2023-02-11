Turizmci iş insanı Mete Vardar depremzedeler için yardımlarını gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi
GENEL
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
METE VARDAR
Vardar'dan afetzedelere destek!
Turizmci iş insanı Mete Vardar depremzedeler için yardımlarını gönderdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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