Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.
Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
ALP TAŞKENT, GS'Lİ TARAFTARLARIN YANINDA OLARAK DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN YARDIM KOLİLERİNİ ORGANİZE ETTİ.
DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANAN KOLİLER GS'Lİ TARAFTARLAR TARAFINDAN BÖYLE PAKETLENDİ
GS'li yöneticilerden yardım seferberliği
Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.
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