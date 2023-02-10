GS'li yöneticilerden yardım seferberliği Galatasaray'ın, depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları Galatasaraylı yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla Nef Stadyumu'nda devam ediyor.