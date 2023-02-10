Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından Türkiye hız kesmeden yaralarını sarmaya çalışıyor. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına devam ediyor.
Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
GENEL
GENEL
GENEL
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Yardımlar devam ediyor...
Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma yol açan iki depremin ardından Türkiye hız kesmeden yaralarını sarmaya çalışıyor. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yardımlarına devam ediyor.
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