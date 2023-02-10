Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi
Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma
GENEL
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez'den depremzedelere destek!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi
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