Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi

Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma

GENEL

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF'e bağış yapmasını istedi

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Lopez'den depremzedelere destek!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi
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