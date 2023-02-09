Çiftkurtlar'ın acı günü!

"Yardım etmek için yollar arıyorum"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Elijah Wood ve Michele Morrone'un da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları göndermeyi sürdürüyor