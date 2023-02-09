Çiftkurtlar'ın acı günü!

İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe

TAHSİN ÇİFTKURT

ASLI ÇETİNER

ALİ, KERİM RAHMİ KOÇ

ÖMER KOÇ

CAROLINE KOÇ

CEM BOYNER

CAROLINE KOÇ, CEM BOYNER

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN

FARUK SÜREN

BURAK ELMAS

GENEL

GENEL

Çiftkurtlar'ın acı günü!

İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.

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