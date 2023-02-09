İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
TAHSİN ÇİFTKURT
ASLI ÇETİNER
ALİ, KERİM RAHMİ KOÇ
ÖMER KOÇ
CAROLINE KOÇ
CEM BOYNER
CAROLINE KOÇ, CEM BOYNER
ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN
FARUK SÜREN
BURAK ELMAS
GENEL
GENEL
Çiftkurtlar'ın acı günü!
İş insanı Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla Çiftkurt son yolculuğuna uğurlandı.
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