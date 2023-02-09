Hanif'e hüzünlü veda...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Burcu Hanif'i sol yolculuğuna uğurladılar.

Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe

AHMET, MEHMET HANİF

NEZİH BARUT

CEM HAKKO

EMİNE ÖZİLHAN

ÖMER GÜRSOY

ENDER MERMERCİ

SEMAHAT ARSEL

TANSA EKŞİOĞLU

DEMET HANİF

EMİNE KAMIŞLI

DİDEM KURDOĞLU

DİLEK TÜRKER

NAZLI SERT, MERAL YAZICI

DİLHAN HANİF

HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT

ECE KURDOĞLU

HÜLYA ELTEMUR

ERKUT SOYAK

EMİR KUNT

ERHAN KAMIŞLI

TURGUT-SUZAN TOPLUSOY

ASLI-METİN ŞEN

CELAL ÇAPA

ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ

MEHMET DERELİ

MERİH TURAN

NİLGÜN KEÇELİ

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ŞEBNEM ÇAPA

ŞELİ-ALBERT ELVAŞVİLİ

SONGÜL SEL

SÜLEYMAN KOSİF

BEGÜM ÖZER

SERAP SARI

Hanif'e hüzünlü veda...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Burcu Hanif'i sol yolculuğuna uğurladılar.

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İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Burcu Hanif'i sol yolculuğuna uğurladılar.
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