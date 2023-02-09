10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Derin Mermerci depremde yaralanan ve sokakta kalan minik dostlar için seferber oldu.
Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Minik dostları unutmadı!
10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Derin Mermerci depremde yaralanan ve sokakta kalan minik dostlar için seferber oldu.
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