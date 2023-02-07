Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.

Giriş: 07 Şubat 2023 Salı

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

Burcu Hanif hayatını kaybetti!

Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.

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