Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.
Giriş: 07 Şubat 2023 Salı
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
Burcu Hanif hayatını kaybetti!
Cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif hayata veda etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.