Tüm spor camiası deprem afetinin yol açtığı yaraları sarabilmek için kenetlendi. 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kullüp yardım kampanyaları başlattı.
Giriş: 07 Şubat 2023 Salı
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ VE KIZI MİNA ÇEBİ YARDIM KAMPANYALARINA DESTEK VERDİLER.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK
ALTAY BAYINDIR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Türkiye kenetlendi!
Tüm spor camiası deprem afetinin yol açtığı yaraları sarabilmek için kenetlendi. 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kullüp yardım kampanyaları başlattı.
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