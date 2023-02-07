Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu depremzedeler için kıyafet yardımı yaparak vatandaşlara destek oldu.
Giriş: 07 Şubat 2023 Salı
GENEL
GENEL
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
'Bize uyku, huzur yok'
Dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu depremzedeler için kıyafet yardımı yaparak vatandaşlara destek oldu.
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