Geçmiş olsun Türkiye...

CEM BOYNER
CEM BOYNER
PINAR SABANCI
ALPİN ALBAYRAK
ELİF DÜRÜST
NİDA BULUT
NEJDET AYAYDIN
NAZLI KEÇİLİ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
SİMLA BEYAZIT
HEDİYE GÜRAL GÜR
PERVİN ERSOY
ZENEP ÜSTÜNEL
EVELİZE KOSİF
BİLGE KURU
ÖZNUR YAKIN
SERAP TİBUK
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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