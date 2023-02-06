Geçmiş olsun Türkiye...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

Giriş: 06 Şubat 2023 Pazartesi

CEM BOYNER

PINAR SABANCI

ALPİN ALBAYRAK

ELİF DÜRÜST

NİDA BULUT

NEJDET AYAYDIN

NAZLI KEÇİLİ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

SİMLA BEYAZIT

HEDİYE GÜRAL GÜR

PERVİN ERSOY

ZENEP ÜSTÜNEL

EVELİZE KOSİF

BİLGE KURU

ÖZNUR YAKIN

SERAP TİBUK

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Geçmiş olsun Türkiye...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.

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Geçmiş olsun Türkiye...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.
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