Geçmiş olsun Türkiye... Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu.