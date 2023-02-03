Prestijli gala...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mahsun Kırmızgül'ün yazıp ve yönettiği 'Prestij Meselesi' filminin gala gecesinde bir araya geldi.

Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma

CİNER YAYIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN TEKDAĞ FİLMİN YAZARI VE YÖNETMENİ MAHSUN KIRMIZIGÜL'LE GALADA BİR ARAYA GELDİ.

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN VE KIZI DERYA AYAYDIN'DA GALADA FİLMİ İZLEDİLER.

ERKAN-DİDEM PETEKKAYA

CELİL NALÇAKAN

HAMDİ ALKAN

GENEL

GENEL

GENEL

Prestijli gala...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mahsun Kırmızgül'ün yazıp ve yönettiği 'Prestij Meselesi' filminin gala gecesinde bir araya geldi.

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Prestijli gala...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Mahsun Kırmızgül'ün yazıp ve yönettiği 'Prestij Meselesi' filminin gala gecesinde bir araya geldi.

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