Sanatsever Banu Çarmıklı, sanatçı Fulya Çetin'in eserlerini sergide ziyaret ederek sanata destek oldu.
Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Çarmıklı'dan sanata destek!
Sanatsever Banu Çarmıklı, sanatçı Fulya Çetin'in eserlerini sergide ziyaret ederek sanata destek oldu.
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