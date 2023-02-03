Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi'ye tektaş yüzükle gökyüzünde evlenme teklifi etti.
Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
CHIARA DE ROCCHI
Gökyüzünde evlilik teklifi!
Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi'ye tektaş yüzükle gökyüzünde evlenme teklifi etti.
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